Obbligo vaccinale per over 50, ma ancora nessuna multa per chi non si adegua: manca l'ok del Garante della privacy agli elenchi (Di venerdì 18 febbraio 2022) Le multe da 100 euro per gli over 50 che non si vaccinano non sono ancora partite. L'Obbligo vaccinale per gli over 50 è scattato dal 1 febbraio, ma il Garante della privacy sta ancora valutando se sia legittimo o meno comunicare gli elenchi dei non vaccinati ad altri soggetti. Stando a quanto ricostruito oggi da Repubblica, ad oggi il Ministero della salute, Sogei – la società informatica a cui il ministero dell'Economia ha affidato la gestione dei dati – e il Garante della privacy stanno ancora discutendo l'applicabilità della sanzione.

GuidoDeMartini : CONTINUO a votare CONTRO ogni atto che riguardi GP, SGP e OBBLIGO VACCINALE. La settimana prossima arriverà in aula… - borghi_claudio : Giusto per ripetere. Ieri la Lega non ha bocciato nessun emendamento per cancellare il green pass con il termine de… - MediasetTgcom24 : Covid, Costa: 'Non escludiamo proroga obbligo vaccinale per gli over 50' #vaccini - nicelivingspace : RT @AStramezzi: L'obbligo vaccinale va in frantumi: anche l'Europa ci scarica (compreso Gentiloni n.d.r.) Il Tempo - Gnomiefate : RT @Leon4rd__: Hanno propagandato per mesi l'obbligo vaccinale in Austria. Ma adesso che lo hanno revocato non hanno dato nemmeno una noti… -