Obbligo Super Green pass, la testimonianza di un autotrasportatore: "Io senza stipendio, ma gli altri violano le regole" (Di venerdì 18 febbraio 2022) commenta 'Io sono un autotrasportatore di 53 anni, adesso non posso più entrare nella mia azienda e guadagnarmi lo stipendio'. Comincia così il racconto a 'Dritto e Rovescio' di Michele Mancini che ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 18 febbraio 2022) commenta 'Io sono undi 53 anni, adesso non posso più entrare nella mia azienda e guadagnarmi lo'. Comincia così il racconto a 'Dritto e Rovescio' di Michele Mancini che ha ...

Advertising

borghi_claudio : @Achille91851060 @IronMaiden Non mi pare sia una sorpresa. Era già stato votato al senato con modifiche importanti… - Adnkronos : #Supergreenpass lavoro, 'obbligo anche in smart working'. - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Febbraio: Da domani super green pass e obbligo sono inutili, ma Draghi perse… - amverra : RT @Ilconservator: ???? Stop pass vaccinale da marzo ???? Via restrizioni dal 18 febbraio ???? Via restrizioni ???? Via restrizioni ???? Vi… - infoitsalute : Super green pass: con l'obbligo per gli over 50 aumentano le richieste di esenzioni -