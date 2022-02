NXT UK 17 02 2022 Wolfgang vs Devlin

Advertising

TSOWrestling : Un quick report per scoprire cosa è successo durante #NXTUK #TSOS // #TSOW - WolfgangYoung : RT @WWE_Ufficiale: .@Jordan_Devlin1 si è sentito preso in giro dai Gallus la scorsa settimana e perciò ha attaccato @WolfgangYoung. Questa… - WWE_Ufficiale : .@Jordan_Devlin1 si è sentito preso in giro dai Gallus la scorsa settimana e perciò ha attaccato @WolfgangYoung. Qu… - SpazioWrestling : WWE: Anche se in rialzo non bene gli ascolti di Vengeance Day 2022 #WWE #NXT - TSOWrestling : Mambo Italiano presente a #WWENXT #VengeanceDay #TSOW #TSOS -

Ultime Notizie dalla rete : NXT 2022

Due grandi debutti a Dynamite Il primo debutto shock è stato quello di Keith Lee , exChampion ... che di recente ha rinnovato il contratto televisivo per tutto ilSFIDA A COPPIA MISTE E LYNCH VS DOUDROP Uno dei momenti più divertenti del ppv Royal Rumble...R Superstar nelle scorse settimane riuscendo a tirare in mezzo anche la moglie e commentatrice di...Hinduja Global Solutions: The company has approved acquisition NXT Digital, a related party of the company. It approved share a entitlement ratio of 20:63. Adani Ports & SEZ: The company has received ...NXT 2.0 made its debut in September last year and it promised an entirely new outlook on the product. While it did bring about quite a few changes, not all of them were met with a positive reception.