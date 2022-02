Nuovo concorso straordinario docenti, Pacifico (Anief): bene, ma la guerra contro la supplentite continua. Assumere dalle GPS [INTERVISTA] (Di venerdì 18 febbraio 2022) Diverse le novità dal decreto Milleproroghe per i precari della scuola: un Nuovo concorso straordinario per i docenti che hanno maturato 36 mesi di servizio; l'inserimento nelle graduatorie di merito degli idonei del concorso STEM svoltosi nel 2021; assunzioni dalle GPS Sostegno. Per Anief però la battaglia per sconfiggere la supplentite non è finita. Il punto con il presidente del sindacato, Marcello Pacifico, dopo gli emendamenti approvati la scorsa notte. L'articolo Nuovo concorso straordinario docenti, Pacifico (Anief): bene, ma la guerra contro la supplentite ... Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 18 febbraio 2022) Diverse le novità dal decreto Milleproroghe per i precari della scuola: unper iche hanno maturato 36 mesi di servizio; l'inserimento nelle graduatorie di merito degli idonei delSTEM svoltosi nel 2021; assunzioniGPS Sostegno. Perperò la battaglia per sconfiggere lanon è finita. Il punto con il presidente del sindacato, Marcello, dopo gli emendamenti approvati la scorsa notte. L'articolo):, ma lala...

Advertising

VandaLaTorre2 : RT @01Distribution: Guarda il trailer ufficiale di #LeonoraAddio, il nuovo film diretto da #PaoloTaviani, presentato in Concorso al @berlin… - Manzo_xy : @Roc_and_Roll Rocco ma stai scherzando? Secondo te passare da una situazione in cui un magistrato passa di qua e di… - urso_vita : @orizzontescuola Faccio i complimenti per il nuovo bando del concorso straordinario riservato a coloro che hanno tr… - Asgard_Hydra : Starfield: il nuovo video mostra la lavorazione dell'illustrazione principale e lancia un concorso -… - AleMariaAde : Dopo quasi 4 anni dal bando. Con una pandemia. Con carriere in cambiamento. Un licenziamento. Un rimettersi in gioc… -