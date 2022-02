Nuova offerta DAZN | 1 mese gratis a chi riattiva l’abbonamento

(Di venerdì 18 febbraio 2022)ha lanciato una promozione che consente a chi ha disdetto il proprio abbonamento di fruire di ungratuito nel caso in cui decidesse dirlo. La società britannica di streaming ha cominciato da poco ad inoltrare un’email informativa a tutti gli utenti interessati. Lazione, se interessati, dovrà avvenire entro il 20 febbraio 2022 (non avete molto tempo per decidere). Tenete a mente che sarete tenuti a pagare almeno il primo, e che sarà necessario inserire come metodo di pagamento una carta di credito o un conto PayPal (questa è l’unica condizione da rispettare per avere diritto algratuito). Nelle email chesta recapitando agli utenti coinvolti c’è già specificato il link di destinazione per usufruire della promozione, che vi ...

Advertising

telodogratis : BMW i5, la nuova elettrica potrebbe essere offerta in tre varianti - job4good : [Nuova Posizione] Stage Servizi Generali - - HDmotori : BMW i5, la nuova elettrica potrebbe essere offerta in tre varianti - job4good : [Nuova Posizione] Educatore/Educatrice o Operatore/Operatrice Sociale - - Luxgraph : Mundo Deportivo: 'Mbappé, ecco la nuova folle offerta del Psg' -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova offerta

SosTariffe

... LA NOSTRA PROGRAMMAZIONE Ricordiamo che l'ampliamento dell'su Twitch sarà graduale ed ...ma che ancora non vogliamo inserire nel palinsesto per darvi il tempo di abituarvi a questa...Un segnale chiaro di come questi servizi possano rappresentare unaopportunità per i datori ...tech in un momento in cui la domanda di professionisti informatici supera di molto l': come ...L’offerta, attualmente disponibile ONLINE, offre anche il pacchetto con le chiamate senza limiti GRATIS per 12 mesi. Vediamo dunque la nuova proposta di Linkem con tecnologia 5G e prezzo bloccato per ...I servizi offerti agli utenti sono i seguenti ... organizzazione di petizioni, creazione di nuovi siti o forum, etc.) senza l'autorizzazione dell'amministrazione di RCS MediaGroup S.p.A. È vietato ...