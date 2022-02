Nunzia De Girolamo, chi è il marito Francesco Boccia: “C’è ancora tanta attrazione” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Francesco Boccia è il marito di Nunzia De Girolamo, noto personaggio televisivo ed ex politica. La coppia si è sposata il 23 dicembre 2011 e l’anno successivo è arrivata la prima figlia, Gea. Il loro legame ha fatto molto discutere perché, anche se uniti dalla passione per la politica, hanno militato in partiti opposti: nel Popolo delle Libertà, lei, e nel Partito Democratico, lui. Nonostante l’appartenenza a diversi schieramenti politici, lui e la De Girolamo sono sempre andati d’amore e d’accordo. La loro unione non è stata destabilizzata nemmeno dalle vicende processuali di lei, accusata di aver condizionato le scelte della Asl di Benevento in materia di nomine e appalti. A dicembre, dopo un procedimento durato anni, Nunzia è stata assolta “perché il fatto non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022)è ildiDe, noto personaggio televisivo ed ex politica. La coppia si è sposata il 23 dicembre 2011 e l’anno successivo è arrivata la prima figlia, Gea. Il loro legame ha fatto molto discutere perché, anche se uniti dalla passione per la politica, hanno militato in partiti opposti: nel Popolo delle Libertà, lei, e nel Partito Democratico, lui. Nonostante l’appartenenza a diversi schieramenti politici, lui e la Desono sempre andati d’amore e d’accordo. La loro unione non è stata destabilizzata nemmeno dalle vicende processuali di lei, accusata di aver condizionato le scelte della Asl di Benevento in materia di nomine e appalti. A dicembre, dopo un procedimento durato anni,è stata assolta “perché il fatto non ...

