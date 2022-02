Non è vero che a Ottawa «il 50 per cento della polizia» ha minacciato di dimettersi (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’8 febbraio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che da Ottawa, Canada, arriverebbero informazioni secondo cui «il 50 per cento della polizia» minaccerebbe le dimissioni e che l’esercito canadese si sarebbe «schierato dalla parte dei cittadini». Il riferimento è al Freedom convoy, una protesta iniziata a Ottawa a fine gennaio 2022 contro la vaccinazione obbligatoria. Si tratta di una notizia che non trova riscontro in nessuna testata e in nessun comunicato delle autorità citate. Contattata dai colleghi di Afp, la polizia di Ottawa ha smentito la notizia, affermando di non essere a conoscenza di possibili dimissioni di massa di agenti. A essersi dimesso è stato invece solo il capo della polizia di ... Leggi su facta.news (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’8 febbraio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che da, Canada, arriverebbero informazioni secondo cui «il 50 per» minaccerebbe le dimissioni e che l’esercito canadese si sarebbe «schierato dalla parte dei cittadini». Il riferimento è al Freedom convoy, una protesta iniziata aa fine gennaio 2022 contro la vaccinazione obbligatoria. Si tratta di una notizia che non trova riscontro in nessuna testata e in nessun comunicato delle autorità citate. Contattata dai colleghi di Afp, ladiha smentito la notizia, affermando di non essere a conoscenza di possibili dimissioni di massa di agenti. A essersi dimesso è stato invece solo il capodi ...

