No, Katia Follesa non ha mai sponsorizzato alcun prodotto dimagrante (Di venerdì 18 febbraio 2022) Non bisogna assolutamente prestare attenzione a dei post sponsorizzati su Facebook che mostrano la conduttrice e attrice Katia Follesa intenta a sponsorizzare dei prodotti dimagranti, con il falso claim «Il mio peso è sceso da 80 a 49, bevo solo la mattina». Non c’è nessun “segreto di Katia”, come promette il copy del post pubblicato sui social network e la stessa attrice sembra essere consapevole della diffusione ingannevole di questo contenuto, tanto che – circa dieci giorni fa – ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un post di smentita. LEGGI ANCHE > Katia Follesa e il ricovero in ospedale: «Ora il mio cuore avrà un ritmo da Formula 1» Katia Follesa non ha promosso prodotti dimagranti La notizia, tra gli altri, è stata evidenziata anche dal portale Bufale.net: ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Non bisogna assolutamente prestare attenzione a dei post sponsorizzati su Facebook che mostrano la conduttrice e attriceintenta a sponsorizzare dei prodotti dimagranti, con il falso claim «Il mio peso è sceso da 80 a 49, bevo solo la mattina». Non c’è nessun “segreto di”, come promette il copy del post pubblicato sui social network e la stessa attrice sembra essere consapevole della diffusione ingannevole di questo contenuto, tanto che – circa dieci giorni fa – ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un post di smentita. LEGGI ANCHE >e il ricovero in ospedale: «Ora il mio cuore avrà un ritmo da Formula 1»non ha promosso prodotti dimagranti La notizia, tra gli altri, è stata evidenziata anche dal portale Bufale.net: ...

