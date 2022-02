NJPW | Tre ex WWE hanno debuttato negli ultimi tapings tv! – SPOILER

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Anche lafa un po’ di acquisti dalla WWE. Dopo aver atteso i canonici tre mesi di clausola, anche la compagnia giapponese ha pensato bene di rinforzarsi con tre atleti adatti al suo stile. I trenel corso deidi “Rival”: si tratta di Mascara Dorada (ex Gran Metallik), Shane Thorne e “Swerve” Shane Strickland. Le immagini del loro arrivo MASCARA DORADA atRivals. ? pic.twitter.com/y1R43KdduT— Denise 'Hollywood Elite' Salcedo (@ denisesalcedo) February 18, 2022 .@ShaneTMDK aligns himself with @JONAHISHERE & @BADDUDEtito. Is this TMDK? #Rivals pic.twitter.com/VVO2jP3nOX— Jim Velasco (@TheJimmyV) February 18, 2022 Shane Strickland onStrong Rivals. ??? pic.twitter.com/HNaoCa8bS8— ...