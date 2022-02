Nicole Kidman sulla copertina di Vanity Fair. I commenti: “Perché l’hanno vestita come una ragazzina?” (Di venerdì 18 febbraio 2022) In questo che pare il diaro della marmotta (concetti ripetuti con variazioni di stile – sintassi – ma identici nella vocazione) torniamo a parlare di una differenza fondamentale. Criticare il look, l’outfit di una persona non è uguale a criticarne l’aspetto. Se in questo giornale abbiamo sbagliato nel muoverci sul secondo terreno, ce ne scusiamo. Oggi “tocca” a Nicole Kidman. L’attrice nominata all’Oscar e indubbiamente dotata di puro talento, appare sulla copertina del nuovo numero di Vanity Fair Hollywood Edition. Kidman indossa una minigonna Miu Miu, un top, scarpa bassa e calzettoni tirati su. College. La stylist è una delle più affermate, Katie Grand. Ora, uno può dire che il look da copertina scelto per l’attrice non corrisponde al suo gusto? ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) In questo che pare il diaro della marmotta (concetti ripetuti con variazioni di stile – sintassi – ma identici nella vocazione) torniamo a parlare di una differenza fondamentale. Criticare il look, l’outfit di una persona non è uguale a criticarne l’aspetto. Se in questo giornale abbiamo sbagliato nel muoverci sul secondo terreno, ce ne scusiamo. Oggi “tocca” a. L’attrice nominata all’Oscar e indubbiamente dotata di puro talento, apparedel nuovo numero diHollywood Edition.indossa una minigonna Miu Miu, un top, scarpa bassa e calzettoni tirati su. College. La stylist è una delle più affermate, Katie Grand. Ora, uno può dire che il look dascelto per l’attrice non corrisponde al suo gusto? ...

