Nfl Super Bowl: fotografa cade e si frattura una vertebra alla festa dei Rams (Di venerdì 18 febbraio 2022) Una fotografa della Nfl, la National Football League, si è fratturata una vertebra dopo che, lo scorso mercoledì a Los Angeles, durante la festa dei Rams per la vittoria del Super Bowl, è caduta dal palco dei festeggiamenti. Per Kelly Smiley, questo il nome della fotografa, è stata aperta una racconta fondi sulla pagina GoFundMe per aiutarla a pagare per le cure che ha totalizzato 36mila dollari in un giorno. La report stava cercando di fotografare il quarterback Matthew Stafford e sua moglie Stafford, quando è caduta dal palco. Lo stesso Stafford è stato criticato perché non si sarebbe sincerato delle sue condizioni ma si sarebbe allontanato. In seguito i Rams poi hanno espresso rammarico per l'episodio e hanno ...

