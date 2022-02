Netflix, ecco il catalogo di marzo: un mese ricco di novità (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo un mese di febbraio particolarmente ricco per quanto riguarda le nuove uscite in quanto a film, serie tv e documentari, Netflix è pronta a proporre un marzo altrettanto interessante, con nuovi prodotti pronti a fare capolino. Netflix, 18/2/2022 – Computermagazine.itL’azienda leader dei prodotti video streaming ha infatti di rilasciare per tutto il 2022 ben 70 film originali, e proseguendo con questi ritmi siamo certi che onorerà l’ambizioso traguardo. Tornando alle novità di marzo, spicca senza dubbio The Adam Project, film con l’attore hollywoodiano Ryan Reynolds, protagonista assoluto di numerose pellicole in particolare di azione/commedia, il cui progetto è iniziato addirittura dieci anni fa, essendo targato 2021, come scrive Hdblog.it. ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo undi febbraio particolarmenteper quanto riguarda le nuove uscite in quanto a film, serie tv e documentari,è pronta a proporre unaltrettanto interessante, con nuovi prodotti pronti a fare capolino., 18/2/2022 – Computermagazine.itL’azienda leader dei prodotti video streaming ha infatti di rilasciare per tutto il 2022 ben 70 film originali, e proseguendo con questi ritmi siamo certi che onorerà l’ambizioso traguardo. Tornando alledi, spicca senza dubbio The Adam Project, film con l’attore hollywoodiano Ryan Reynolds, protagonista assoluto di numerose pellicole in particolare di azione/commedia, il cui progetto è iniziato addirittura dieci anni fa, essendo targato 2021, come scrive Hdblog.it. ...

