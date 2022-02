"Nello sviluppo del vaccino...". Estremista religioso no-vax sotto anonimato: la teoria che sconvolge | Video (Di venerdì 18 febbraio 2022) vaccino o non vaccino? Anche ora che il Covid e la pandemia stanno scemando, con tutti gli indicatori in picchiata (e si spera per sempre), il tema e il dibattito su siero e pandemia riempiono le serate televisive. E la puntata di Dritto e Rovescio in onda su Rete 4 nella serata di ieri, giovedì 17 febbraio, non ha fatto eccezione.   Da Paolo Del Debbio, si rifletteva sui no-vax. Il tutto in un servizio in cui ci si interrogava: ma cosa c'è dietro la scelta di rifiutare sangue di vaccinati? "Per molti no-vax ci sarebbe addirittura un motivo religioso", spiegavano dalla redazione del programma, per poi lanciare una testimonianza inquietante.  sotto anonimato, col volto coperto dall'ombra e reso irriconoscibile, ecco un no-vax spiegare le ragioni per le quali rifiuta sangue di vaccinati: ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022)o non? Anche ora che il Covid e la pandemia stanno scemando, con tutti gli indicatori in picchiata (e si spera per sempre), il tema e il dibattito su siero e pandemia riempiono le serate televisive. E la puntata di Dritto e Rovescio in onda su Rete 4 nella serata di ieri, giovedì 17 febbraio, non ha fatto eccezione.   Da Paolo Del Debbio, si rifletteva sui no-vax. Il tutto in un servizio in cui ci si interrogava: ma cosa c'è dietro la scelta di rifiutare sangue di vaccinati? "Per molti no-vax ci sarebbe addirittura un motivo", spiegavano dalla redazione del programma, per poi lanciare una testimonianza inquietante. Â, col volto coperto dall'ombra e reso irriconoscibile, ecco un no-vax spiegare le ragioni per le quali rifiuta sangue di vaccinati: ...

Advertising

teatrolafenice : ?? Nasceva oggi nel 1653 Arcangelo Corelli. Durante la sua vita si adoperò con tutte le sue forze per 'servire' la m… - cheaterbag : RT wireditalia 'Una ricerca ha rilevato un aumento dell’attività nella regione del solco temporale superiore poster… - DrZouaghi : RT @teatrolafenice: ?? Nasceva oggi nel 1653 Arcangelo Corelli. Durante la sua vita si adoperò con tutte le sue forze per 'servire' la music… - MGenevet : RT @teatrolafenice: ?? Nasceva oggi nel 1653 Arcangelo Corelli. Durante la sua vita si adoperò con tutte le sue forze per 'servire' la music… - GilesMacDonogh : RT @teatrolafenice: ?? Nasceva oggi nel 1653 Arcangelo Corelli. Durante la sua vita si adoperò con tutte le sue forze per 'servire' la music… -