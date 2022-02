Nba: All Star Game, Tamberi al Celebrity Game di Cleveland 'il mio sogno da bambino' (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb.(Adnkronos) - Gianmarco Tamberi, medaglia d'oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e da sempre grande appassionato di pallacanestro, è stato selezionato per partecipare all' Nba All Star Game di Cleveland. "Ci siamo, domani vivrò il sogno di ogni bambino appassionato di quella splendida palla a spicchi", annuncia sul suo profilo social. "Vi porterò tutti con me. Lo prometto. Cercherò di condividere con voi qualsiasi cosa, dettaglio, emozione. Ho avuto la fortuna -afferma- di essere stato selezionato tra 20 persone in tutto il mondo e rendervi partecipi di questo privilegio per me è fondamentale". Tamberi, è sbarcato a Cleveland da qualche ora, per partecipare al Celebrity ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb.(Adnkronos) - Gianmarco, medaglia d'oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e da sempre grande appassionato di pallacanestro, è stato selezionato per partecipare all' Nba Alldi. "Ci siamo, domani vivrò ildi ogniappassionato di quella splendida palla a spicchi", annuncia sul suo profilo social. "Vi porterò tutti con me. Lo prometto. Cercherò di condividere con voi qualsiasi cosa, dettaglio, emozione. Ho avuto la fortuna -afferma- di essere stato selezionato tra 20 persone in tutto il mondo e rendervi partecipi di questo privilegio per me è fondamentale"., è sbarcato ada qualche ora, per partecipare al...

SkySportNBA : ?? PROGRAMMI PER QUESTA NOTTE?? ?? Noi abbiamo appuntamento con Gimbo ? Gli orari ? - Luca44720436 : #NBA75 #NBAAllStar #Cleveland 2022 #AllStarWeekEnd ...?? All Star Celebrity Game? GIAMMARCO TAMBERI????… - p1raz : E vabbe' ... se sapevo che bastava vincere un Olimpiade per fare una partita all'All Star Game dell'NBA mi sarei im… - BetItaliaWeb : ??????Scommesse Basket NBA: tutto sul weekend del All Star Game 2022 - AntonioCampo4 : RT @SkySportNBA: ?? PROGRAMMI PER QUESTA NOTTE?? ?? Noi abbiamo appuntamento con Gimbo ? Gli orari ? -