NBA 2022, i risultati della notte (17 febbraio). Embiid batte Antetokounmpo. Doncic show, Miami vince dopo due supplementari (Di venerdì 18 febbraio 2022) Cinque partite nella notte NBA. Attesa per il duello tra Joel Embiid e Giannis Antetokounmpo. A vincere è il lungo camerunense, che trascina alla vittoria la sua Philadelphia con una prestazione da 42 punti e 14 rimbalzi. Vincono i Sixers 123-120 al termine di un match combattuto. Partenza migliore di Milwaukee, poi clamoroso break di Philadelphia (22-6) nei tre minuti prima dell'intervallo e poi 76ers che sono riusciti a rispondere ad ogni tentativo di rimonta dei padroni di casa. Ai campioni in carica non è bastata la quasi tripla doppia di Antetokounmpo, che ha messo a referto 32, 11 rimbalzi e 9 assist. Partita pirotecnica tra Charlotte e Miami. La spuntano gli Heat dopo due tempi supplementari (111-107), mantenendo sempre di più la testa ...

