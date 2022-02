Nave andata a fuoco nella notte tra Grecia e Italia, la testimonianza: “A bordo c'era il panico” VIDEO (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il comandante che fa il giro delle cabine per essere sicuro che nessuno resti indietro, prima di dare l’abbandono Nave, con le fiamme, «altissime» e il calore che aumentava. E poi il fumo, nero e denso,... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il comandante che fa il giro delle cabine per essere sicuro che nessuno resti indietro, prima di dare l’abbandono, con le fiamme, «altissime» e il calore che aumentava. E poi il fumo, nero e denso,...

Advertising

MarekNapoli : RT @TgrRaiPuglia: Secondo l'emittente televisiva Skai, sarebbero 278 le persone a bordo della nave Euroferry Olympia portate in salvo a Co… - 2essera : Mi pare che lunedì ci sia il voto sul gp . E intanto è andata a fuoco una nave . Lo so che gli incidenti ci sono d… - PatriziaOrlan11 : RT @TgrRaiPuglia: Secondo l'emittente televisiva Skai, sarebbero 278 le persone a bordo della nave Euroferry Olympia portate in salvo a Co… - chilhavistorai3 : RT @TgrRaiPuglia: Secondo l'emittente televisiva Skai, sarebbero 278 le persone a bordo della nave Euroferry Olympia portate in salvo a Co… - TgrRaiPuglia : Secondo l'emittente televisiva Skai, sarebbero 278 le persone a bordo della nave Euroferry Olympia portate in salv… -