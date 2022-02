Napoli | rinviati a domani gli esami per Anguissa

(Di venerdì 18 febbraio 2022), spostati agliperCome riportato dalla Ssc, Franksi sottoporrà nella giornata diadstrumentali per … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Napoli rinviati

forzAzzurri

Ma il danno prodotto dall'epidemia sta nell'aver allungato alcuni tempi di attesa e nell'aver procrastinato interventi che potevano essere. Ora dobbiamo ritornare ad offrire servizi rapidi ...a giudizio nel maxi processo alla Nco, diviso in tre tronconi, furono 630. Le condanne 480. La newsletter del Corriere del Mezzogiorno Se vuoi restare aggiornato sulle notizie della ...oltre che gli interessi di una società che ha investito e sarebbe economicamente danneggiata da troppo comodi rinvii. Il Sindaco Napoli alzi la voci e tuteli gli interessi della città!", aggiunge ...Il punto sugli infortunati in casa Napoli dopo il pareggio ottenuto ieri sera in casa del Barcellona alla prima delle due gare di Europa League. (AreaNapoli.it) Report Allenamento Napoli. Di seguito ...