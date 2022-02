Napoli le ultime su Anguissa. Politano recupera. Il Report sugli infortunati (Di venerdì 18 febbraio 2022) Anguissa ha rimediato uno stiramento muscolare nella sfida contro il Barcellona. Politano recupera, personalizzato per Lobotka e Lozano. Il Napoli ha ripreso gli allenamenti al Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di lunedì contro il Cagliari per il posticipo della 26esima giornata di Serie A. I primi accertamenti clinici fatti su Zambo Anguissa confermano le sensazioni avute ieri sera al momento della sostituzione. Il centrocampista camerunense ha rimediato uno stiramento che lo costringere a restare fuori per almeno due settimane. Nella giornata di domani si sottoporrà ad altri esami specifici che stabiliranno una tabella di recupero certa. Il sito ufficiale del club ha diramato il consueto Report: “Il gruppo ha svolto lavoro di scarico in palestra. Lobotka ha ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 18 febbraio 2022)ha rimediato uno stiramento muscolare nella sfida contro il Barcellona., personalizzato per Lobotka e Lozano. Ilha ripreso gli allenamenti al Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di lunedì contro il Cagliari per il posticipo della 26esima giornata di Serie A. I primi accertamenti clinici fatti su Zamboconfermano le sensazioni avute ieri sera al momento della sostituzione. Il centrocampista camerunense ha rimediato uno stiramento che lo costringere a restare fuori per almeno due settimane. Nella giornata di domani si sottoporrà ad altri esami specifici che stabiliranno una tabella di recupero certa. Il sito ufficiale del club ha diramato il consueto: “Il gruppo ha svolto lavoro di scarico in palestra. Lobotka ha ...

