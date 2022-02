Napoli, infermeria di nuovo piena: Spalletti perde anche Anguissa (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Napoli torna da Barcellona con qualche acciacco. In mattinata Luciano Spalletti ha riunito la rosa sul campo del Centro Tecnico di Castel Volturno e ha dato l’ordine di dimenticare l’Europa League e di tornare a pensare intensamente al campionato e in particolare al Cagliari, che gli azzurri dovranno affrontare in posticipo lunedì prossimo. Come avviene ormai per consuetudine radicata negli ultimi tempi, lo staff medico ha avuto molto lavoro da sbrigare e la situazione delle assenze forzate è tornata a farsi pesante. Lunedì mancheranno all’appello Anguissa, infortunatosi in maniera abbastanza seria ieri sera al Camp Nou, Lobotka, Lozano, Politano e Tuanzebe che per la Spagna non erano neppure partiti. Le speranze di recuperarne qualcuno per la gara in programma alla Sardegna Arena sono ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIltorna da Barcellona con qualche acciacco. In mattinata Lucianoha riunito la rosa sul campo del Centro Tecnico di Castel Volturno e ha dato l’ordine di dimenticare l’Europa League e di tornare a pensare intensamente al campionato e in particolare al Cagliari, che gli azzurri dovranno affrontare in posticipo lunedì prossimo. Come avviene ormai per consuetudine radicata negli ultimi tempi, lo staff medico ha avuto molto lavoro da sbrigare e la situazione delle assenze forzate è tornata a farsi pesante. Lunedì mranno all’appello, infortunatosi in maniera abbastanza seria ieri sera al Camp Nou, Lobotka, Lozano, Politano e Tuanzebe che per la Spagna non erano neppure partiti. Le speranze di recuperarne qualcuno per la gara in programma alla Sardegna Arena sono ...

Advertising

infoitsport : Verso Cagliari-Napoli: Spalletti sbircia in infermeria - anteprima24 : ** ##Napoli, infermeria di nuovo piena: #Spalletti perde anche Anguissa ** - infoitsport : Infermeria Cagliari, la situazione dei rossoblù in ottica Napoli - vivere_sardegna : Verso Cagliari-Napoli: Spalletti sbircia in infermeria - CagliariNews24 : Infermeria #Cagliari, la situazione dei rossoblù in ottica Napoli -