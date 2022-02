Napoli | finti finanzieri sulla Domiziana | rubati quasi 500 euro Occhio all’Alfa

Advertising

sergioverolebo1 : RT @mattinodinapoli: Finti turisti fittano ad Appiano due e-bike da 9mila euro e se le portano a casa - Guasty_ : Da juventino non potrei mai tifare Napoli ma quanto godrei se sti finti poveracci del Barcellona che mendicano la f… - mattinodinapoli : Finti turisti fittano ad Appiano due e-bike da 9mila euro e se le portano a casa - corrmezzogiorno : #Napoli Finti vaccini i ai no vax, i pm: alcuni simulatori potrebbero aver infettato ... - Frances54325203 : RT @sexymancio: Inutile che fate i finti calmi e poi fumate per il sorpasso, d'altronde se mi avete detto che fare un 1 punto su 6 con Mila… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli finti

I carabinieri di Appiano hanno denunciato a piede libero due turisti napoletani i potizzando a loro carico il reato di appropriazione indebita. Poco prima di Natale un uomo, spacciatosi per turista, ...Alla lunga lista di reati che la Procura dicontesta ai due indagati che, quindi, restano in carcere, si aggiunge ora anche quello di epidemia colposa. Cirillo e Di Girolamo, due dipendenti ...i due arrestati dai carabinieri del Nas di Napoli per i vaccini somministrati per finta nell’hub della Fagianeria dell’Asl Napoli 1 lo scorso 26 gennaio. Il meccanismo era semplice: l’utente veniva ...Rapina alle poste a Napoli, in manette due carabinieri La rapina risale al ... trovato quel veicolo per caso davanti alla pizzeria e se ne fosse appropriato. Le due finte vittime non aveva rilasciato ...