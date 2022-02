MXGP, con il GP di Gran Bretagna inizia la nuova stagione, la prima del dopo Tony Cairoli (Di venerdì 18 febbraio 2022) Prenderà il via domenica in quel di Matterley Basin il Mondiale MXGP 2022, la sessantaseiesima edizione della categoria e, soprattutto, la prima del post-Tony Cairoli. Com’è ben noto il nostro portacolori ha deciso di appendere casco e guanti al chiodo, lasciando campo aperto ai giovani. dopo un 2021 che ci ha regalato emozioni e spettacolo fino all’ultimo metro, non sarà da meno anche questa annata. L’esordio stagionale, primo di 20 appuntamenti complessivi, tuttavia, vedrà l’assenza anche del campione del mondo in carica, l’olandese Jeffrey Herlings. L’alfiere della KTM sarà out a causa dell’infortunio rimediato lo scorso 31 gennaio durante un allenamento in Spagna. dopo essersi operato con successo per una frattura al tallone del piede sinistro, i tempi di recupero non sono stati ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Prenderà il via domenica in quel di Matterley Basin il Mondiale2022, la sessantaseiesima edizione della categoria e, soprattutto, ladel post-. Com’è ben noto il nostro portacolori ha deciso di appendere casco e guanti al chiodo, lasciando campo aperto ai giovani.un 2021 che ci ha regalato emozioni e spettacolo fino all’ultimo metro, non sarà da meno anche questa annata. L’esordio stagionale, primo di 20 appuntamenti complessivi, tuttavia, vedrà l’assenza anche del campione del mondo in carica, l’olandese Jeffrey Herlings. L’alfiere della KTM sarà out a causa dell’infortunio rimediato lo scorso 31 gennaio durante un allenamento in Spagna.essersi operato con successo per una frattura al tallone del piede sinistro, i tempi di recupero non sono stati ...

