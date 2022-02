Mps | Banco | Unicredit e quel Crédit Agricole in agguato

Leggi su formiche

(Di venerdì 18 febbraio 2022) È la banca più antica del mondo ma anchela più discussa e travagliata. Il Monte dei Paschi di Siena potrebbe rischiare di finire in una sorta di limbo, prigioniera di un puzzle dalla difficile composizione. Dopo l’addio al veleno dell’ex ceo Guido Bastianini, cui va dato atto di aver riportato la banca in utile (310 milioni nel 2021) al quale è succeduto l’ex numero uno del Creval, Vincenzo Lovaglio, la strada verso il disimpegno dello Stato oggi azionista al 64% sembrava un po’ più agevole. Un nuovo piano industriale, da tarare su una ricapitalizzazione da non meno di 2,5 miliardi, nonostante nei giorni scorsi siano emerse indiscrezioni circa un importo decisamente più elevato (3,5 miliardi) e poi via con l’operazione di sistema per restituire Mps ai privati e con lo Stato, almeno in un primo momento, ridotto a ruolo di azionista di minoranza: o un cavaliere ...