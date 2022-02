Movimento #FreeKesha | la cantante è la nuova Britney?

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo ilperSpears, arrivae torna all’attenzione la protesta dei fan di Kesha per la brutta storia che riguarda lae il produttore Dr.Luke. Perché è tornato fuori l’hashtag? La settimana scorsa laKim Petras ha pubblicato il suo nuovo EP “Slut Pop” prodotto dal produttore discografico americano “Dr.Luke“. Il nuovo album di Petras, affollato da testi incredibilmente espliciti, interamente prodotti e co-scritti da Dr. Luke, non è passato inosservato. Come scrive Rolling Stones: mentre lasi rivolgeva ai suoi fan per il nuovo EP, su Twitter la maggior parte ha iniziato a chiedere perché, nonostante le accuse di abusi fatte da Kesha a Dr.Luke, il produttore potesse ancora produrre un album nella sua ...

Ultime Notizie dalla rete : Movimento #FreeKesha

Quando iniziò a circolare #FreeKesha L'hashtag #FreeKesha iniziò a circolare sui social network nel 2013, dopo che Kesha nel reality di MTV "My Crazy Beautiful Life", confidò che Dr.Luke aveva avuto ...