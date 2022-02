Mourinho: 'Contro il Verona nove indisponibili. Zaniolo è da valutare' (Di venerdì 18 febbraio 2022) ROMA - La Roma cerca di voltare pagina e trovare un successo che manca ormai da tre partita tra campionato e Coppa Italia. La squadra giallorossa domani pomeriggio alle 18 ospiterà il Verona all'... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 18 febbraio 2022) ROMA - La Roma cerca di voltare pagina e trovare un successo che manca ormai da tre partita tra campionato e Coppa Italia. La squadra giallorossa domani pomeriggio alle 18 ospiterà ilall'...

Advertising

ciccia61 : RT @AliprandiJacopo: #Mkhitaryan indisponibile contro il Verona, così come #Shomurodov. Zaniolo a rischio per problema muscolare. Per #Mo… - CorSport : #Mourinho: 'Contro il #Verona nove indisponibili. #Zaniolo è da valutare' ?? - aboccadaverita : RT @TerraFederico: ?? 'Sono 9 i calciatori indisponibili per domani, #Zaniolo non è compreso al momento. Ci manca l'ultimo allenamento di og… - salvione : Mourinho: 'Contro il Verona nove indisponibili. Zaniolo è da valutare' - TerraFederico : ?? 'Sono 9 i calciatori indisponibili per domani, #Zaniolo non è compreso al momento. Ci manca l'ultimo allenamento… -