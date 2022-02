Mostra internazionale per i 25 anni dei trulli di Alberobello nel patrimonio Unesco Da oggi (Di venerdì 18 febbraio 2022) Viene inaugurata oggi la Mostra internazionale per i 25 anni dei trull di Alberobello nel patrimonio Unesco. Appunto ad Alberobello sono esposte opere pittoriche e sculture di artisti di vari Paesi. Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Quattro siti diversi per moltiplicare la bellezza della creatività di 22 artisti della scena nazionale e internazionale, provenienti da Israele, Argentina, Georgia, Germania e naturalmente Italia. Josè Angelino, Francesco Arena, Pamela Campagna, Francesco Carofiglio, Tiziana Contu, Ada Costa, Alessandro Costanzo, Daniele D’Acquisto, Franco Dellerba, Mimmo Di Caterino, Baldo Diodato, Helmut Dirnaichner, Viviana Fernandez Nicola, Francesco Fossati, Shay Frisch, Nicola Genco, Pietro ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 18 febbraio 2022) Viene inauguratalaper i 25dei trull dinel. Appunto adsono esposte opere pittoriche e sculture di artisti di vari Paesi. Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Quattro siti diversi per moltiplicare la bellezza della creatività di 22 artisti della scena nazionale e, provenienti da Israele, Argentina, Georgia, Germania e naturalmente Italia. Josè Angelino, Francesco Arena, Pamela Campagna, Francesco Carofiglio, Tiziana Contu, Ada Costa, Alessandro Costanzo, Daniele D’Acquisto, Franco Dellerba, Mimmo Di Caterino, Baldo Diodato, Helmut Dirnaichner, Viviana Fernandez Nicola, Francesco Fossati, Shay Frisch, Nicola Genco, Pietro ...

