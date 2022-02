Mosca cerca un pretesto per invadere l’Ucraina, dicono dagli Stati Uniti (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il cauto ottimismo sulla risoluzione pacifica della crisi ucraina che prevaleva qualche giorno fa è già svanito. Dopo i dubbi sul ritiro, gli scontri nel Donbass e le risposte russe alle proposte statunitensi sulla sicurezza, la via d’uscita diplomatica appare sempre più difficile. Secondo il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, la Russia invaderà l’Ucraina «entro pochi giorni». E alla riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato che Mosca sta solo cercando un pretesto per iniziare la guerra, aggiungendo poi di aver chiesto al ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov di incontrarsi la prossima settimana in Europa. Sull’altro fronte, in una lettera inviata agli Stati Uniti, la Russia ?si ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il cauto ottimismo sulla risoluzione pacifica della crisi ucraina che prevaleva qualche giorno fa è già svanito. Dopo i dubbi sul ritiro, gli scontri nel Donbass e le risposte russe alle proposte statunitensi sulla sicurezza, la via d’uscita diplomatica appare sempre più difficile. Secondo il presidente degliJoe Biden, la Russia invaderà«entro pochi giorni». E alla riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato chesta solondo unper iniziare la guerra, aggiungendo poi di aver chiesto al ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov di incontrarsi la prossima settimana in Europa. Sull’altro fronte, in una lettera inviata agli, la Russia ?si ...

