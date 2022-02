Mkhitaryan Roma, rinnovi bloccati: ma la società vuole tenere l’armeno (Di venerdì 18 febbraio 2022) La dirigenza della Roma ha bloccato tutti i rinnovi di contratto, ma i giallorossi vogliono trattenere Mkhitaryan In casa Roma tiene banco la questione riguardante i rinnovi di contratto. Non c’è solo il caso spinoso di Zaniolo, ma anche quello di Mkhitaryan in scadenza a fine stagione. La dirigenza giallorossa ha bloccato tutte le trattative per i prolungamenti fino al termine del campionato, ma l’intenzione del club, come riportato da Il Messaggero, sarebbero comunque quella di trattenere l’armeno considerato importante per il gioco di Mourinho. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) La dirigenza dellaha bloccato tutti idi contratto, ma i giallorossi vogliono tratIn casatiene banco la questione riguardante idi contratto. Non c’è solo il caso spinoso di Zaniolo, ma anche quello diin scadenza a fine stagione. La dirigenza giallorossa ha bloccato tutte le trattative per i prolungamenti fino al termine del campionato, ma l’intenzione del club, come riportato da Il Messaggero, sarebbero comunque quella di tratconsiderato importante per il gioco di Mourinho. L'articolo proviene da Calcio News 24.

