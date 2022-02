Miriana Trevisan riceve la sorpresa della nonna al Grande Fratello Vip6: “A Miriana la amano sempre” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Miriana Trevisan, concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip fin dai primi giorni, ha ricevuto una dolce sorpresa nel corso della puntata serale del 17 febbraio. La showgirl, infatti, ha potuto ascoltare un video messaggio della nonna. L’anziana signora ha un’età di ben 102 anni. Non si tratta della prima sorpresa, che la produzione del reality show organizza per l’artista. Infatti, qualche settimana fa, Miriana Trevisan ha potuto riabbracciare il fidanzato, conosciuto all’interno del reality show, Biagio D’Anelli. I due hanno trascorso una notte insieme nella “Nave dell’amore“. Anche per San Valentino, la showgirl ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 18 febbraio 2022), concorrentesesta edizione delVip fin dai primi giorni, ha ricevuto una dolcenel corsopuntata serale del 17 febbraio. La showgirl, infatti, ha potuto ascoltare un video messaggio. L’anziana signora ha un’età di ben 102 anni. Non si trattaprima, che la produzione del reality show organizza per l’artista. Infatti, qualche settimana fa,ha potuto riabbracciare il fidanzato, conosciuto all’interno del reality show, Biagio D’Anelli. I due hanno trascorso una notte insieme nella “Nave dell’amore“. Anche per San Valentino, la showgirl ...

