Miloš Forman | 5 film cult del grande regista cecoslovacco

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Avrebbe compiuto 90 anni. È stato unvincitore di 2 premi Oscar e tre Golden Globe. Scomparso nel 2018 ha conquistato sia il cinema americano che quello europeo come dimostrano l’Orso d’oro vinto a Berlino e il Grand Prix della giuria a Cannes. “È una questione di necessità, non di versatilità. In Cecoslovacchia osservavo cose reali, pub, ristoranti, ma se non si coglie ogni sfumatura in una conversazione, non si ha il diritto di faredi questo tipo” Queste le parole diin un’intervista con cui ha spiegato il suo passaggio dal cinemaa quello americano.in fatti muove i primi passi nel mondo del cinema all’interno del gruppo di autori della Nová VIna, la “Nouvelle ...