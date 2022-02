Milleproroghe, Cgil: il tetto per il contante a 2mila euro è uno straordinario regalo all’evasione, al riciclaggio e alla criminalità (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Il nostro Paese, agli ultimi posti in europa per l’utilizzo della moneta elettronica, ma ai primi per evasione fiscale segna un grave arretramento nella lotta a quest’ultima”. È quanto ha detto la vicesegretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi, commentando l’approvazione dell’emendamento al decreto Milleproroghe che riporta nel 2022 la soglia massima all’uso del contante da 1000 a 2000 euro. Cgil: la soglia del contante andava ridotta ulteriormente Per la dirigente sindacale “ridurre la possibilità di tracciare le transazioni rappresenta uno straordinario regalo all’evasione, al riciclaggio di denaro, alla criminalità”. “Utilizzare grossi quantitativi di contanti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Il nostro Paese, agli ultimi posti inpa per l’utilizzo della moneta elettronica, ma ai primi per evasione fiscale segna un grave arretramento nella lotta a quest’ultima”. È quanto ha detto la vicesegretaria generale della, Gianna Fracassi, commentando l’approvazione dell’emendamento al decretoche riporta nel 2022 la soglia massima all’uso delda 1000 a 2000: la soglia delandava ridotta ulteriormente Per la dirigente sindacale “ridurre la possibilità di tracciare le transazioni rappresenta uno, aldi denaro,”. “Utilizzare grossi quantitativi di contanti ...

Advertising

CgilBologna : RT @cgilnazionale: #Milleproroghe, il tetto dei contanti torna a 2mila euro. Per @giannafracassi è 'un grave arretramento nella lotta all'e… - FiordellisiFran : RT @cgilnazionale: #Milleproroghe, il tetto dei contanti torna a 2mila euro. Per @giannafracassi è 'un grave arretramento nella lotta all'e… - gsartecucina : RT @cgilnazionale: #Milleproroghe, il tetto dei contanti torna a 2mila euro. Per @giannafracassi è 'un grave arretramento nella lotta all'e… - Vittori70151861 : RT @cgilnazionale: #Milleproroghe, il tetto dei contanti torna a 2mila euro. Per @giannafracassi è 'un grave arretramento nella lotta all'e… - MazzaliVanna : RT @cgilnazionale: #Milleproroghe, il tetto dei contanti torna a 2mila euro. Per @giannafracassi è 'un grave arretramento nella lotta all'e… -

Ultime Notizie dalla rete : Milleproroghe Cgil Milleproroghe, seduta sospesa: ipotesi rinvio in Commissione per dubbi sulla copertura di un emendamento ancora sospesa seduta della Camera dei Deputati sul dl Milleproroghe che sarebbe dovuta riprendere alle 15 dopo la sessione della mattina e il cui inizio è ...la vicesegretaria generale della Cgil , ...

Tetto al contante, M5S presenta emendamento per riabbassarlo a mille euro. 'Non possiamo permetterci favori all'economia sommersa' Leggi Anche Draghi richiama i partiti dopo i ko sul Milleproroghe: non affossare i provvedimenti in ... Contraria al ritorno a mille euro anche la Cgil: 'Il nostro Paese, agli ultimi posti in Europa per ...

Milleproroghe CGIL Milleproroghe, seduta sospesa: ipotesi rinvio in Commissione per dubbi sulla copertura di un emendamento (Teleborsa) - È ancora sospesa seduta della Camera dei Deputati sul dl Milleproroghe che sarebbe dovuta riprendere ... a quest'ultima", ha dichiarato la vicesegretaria generale della Cgil, Gianna ...

Filt Cgil: bacino lavoratori settore aereo primo passo fondamentale da noi fortemente voluto e sostenuto durante le interlocuzioni con i ministeri delle Infrastrutture e mobilità sostenibili e del Lavoro”, commenta così in una nota il segretario nazionale Filt Cgil ...

ancora sospesa seduta della Camera dei Deputati sul dlche sarebbe dovuta riprendere alle 15 dopo la sessione della mattina e il cui inizio è ...la vicesegretaria generale della, ...Leggi Anche Draghi richiama i partiti dopo i ko sul: non affossare i provvedimenti in ... Contraria al ritorno a mille euro anche la: 'Il nostro Paese, agli ultimi posti in Europa per ...(Teleborsa) - È ancora sospesa seduta della Camera dei Deputati sul dl Milleproroghe che sarebbe dovuta riprendere ... a quest'ultima", ha dichiarato la vicesegretaria generale della Cgil, Gianna ...da noi fortemente voluto e sostenuto durante le interlocuzioni con i ministeri delle Infrastrutture e mobilità sostenibili e del Lavoro”, commenta così in una nota il segretario nazionale Filt Cgil ...