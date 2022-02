Milano, studenti bloccano il traffico in Porta Venezia: agenti della Digos li portano via di peso – Video (Di venerdì 18 febbraio 2022) Questa mattina gli studenti delle scuole superiori della rete “Tsunami” hanno bloccato il traffico in Porta Venezia a Milano per protestare contro l’alternanza scuola-lavoro dopo la morte di due loro coetanei. Dopo oltre trenta minuti di blocco, i ragazzi e le ragazze sono stati Portati via di peso dalla Digos che ha liberato la strada. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Questa mattina glidelle scuole superiorirete “Tsunami” hanno bloccato ilinper protestare contro l’alternanza scuola-lavoro dopo la morte di due loro coetanei. Dopo oltre trenta minuti di blocco, i ragazzi e le ragazze sono statiti via didallache ha liberato la strada. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

