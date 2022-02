Milano-Cortina 2026, Malagò lancia la sfida: “Candidatura splendida, sarà Olimpiade diversa” (Di venerdì 18 febbraio 2022) A poche ore dalla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Pechino, nella capitale cinese si è tenuta la conferenza stampa di Milano-Cortina 2026. A presiedere l’evento il presidente del Coni Giovanni Malagò, che ha tracciato i prossimi passi: “Siamo in ballo da 6 anni, ma con la consegna della bandiera olimpica inizierà un percorso nuovo, ci impegneremo per un’Olimpiade diversa – ha spiegato il numero uno dello sport italiano – Abbiamo una Candidatura splendida e particolare, con due città e due regioni diverse. Abbiamo sfruttato l’agenda 2020 del Cio, ci sono aspetti senza precedenti sulla percentuale di nuovi impianti, abbiamo la grande opportunità di rappresentare le cose più belle e iconiche del nostro territorio.” Insieme a ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) A poche ore dalla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Pechino, nella capitale cinese si è tenuta la conferenza stampa di. A presiedere l’evento il presidente del Coni Giovanni, che ha tracciato i prossimi passi: “Siamo in ballo da 6 anni, ma con la consegna della bandiera olimpica inizierà un percorso nuovo, ci impegneremo per un’– ha spiegato il numero uno dello sport italiano – Abbiamo unae particolare, con due città e due regioni diverse. Abbiamo sfruttato l’agenda 2020 del Cio, ci sono aspetti senza precedenti sulla percentuale di nuovi impianti, abbiamo la grande opportunità di rappresentare le cose più belle e iconiche del nostro territorio.” Insieme a ...

Advertising

milanocortina26 : Alla chiusura dei Giochi di #Pechino2022, la Cina passerà il testimone all’Italia, e con il flag handover, Milano e… - Eurosport_IT : Non vogliamo crederci, Dorothea ?? Il video ?? - NicolaPorro : Per Sala, #MilanoCortina sta diventando una via crucis. E il sindaco di Roma ha una confessione choc… ?? - infoitsport : Biathlon, Dorothea Wierer: “Non credo sarò a Milano-Cortina 2026, sono realista. Col bronzo ho coronato la carriera” - infoitsport : Dorothea Wierer: «Sogno Milano-Cortina, le Olimpiadi di casa, ma non so se ci arrivo» -