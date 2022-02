Milan | Montervino | “Pioli sottovalutato | è tra i migliori in Italia” | Esclusiva

(Di sabato 19 febbraio 2022) Francesco, ex giocatore della Salernitana, ha parlato inai microfoni di Pianeta.it. Le dichiarazioni su Stefano

...stata senza "il gambone di Mariga " nella semifinale di Barcellona ? E l'ultimo scudetto del, ... uno è Francesco, l'altro Cataldo Montesanto , che era arrivato un anno prima da Ascoli ...(aggiornamento di Alessandro Rinoldi) Diretta/Pescara Primavera (risultato finale 4 - 2) la ... che risale al marzo 2001 con un pirotecnico 3 - 2 sancito in rimonta da Francesco, ...L’attesa è tanta perché l’appeal portato in dote dal centrocampista tra le altre ex Milan, Lazio, Cagliari e Reggina è ... vero e proprio colpo del mercato invernale del Taranto di Montervino pare ...Nel Taranto il ds Montervino ha messo sotto contratto il 33enne Davide Di ... centrocampista vestirà la maglia rossoblu fino a giugno 2022. Cresciuto nel vivaio del Milan, capitano della formazione ...