Milan | Ibrahimovic carico a molla | “Quando torno butto giù tutto lo stadio”

Advertising

AntoVitiello : #Ibrahimovic a Radio105: 'Se vincessi con questa squadra mi darebbe più soddisfazione di dieci anni fa. E' Ibra che… - AntoVitiello : #Pioli: “#Ibrahimovic sta meglio, a fine settimana comincerà a correre, poi da lì valuteremo giorno per giorno. Anc… - Alemilanista86 : RT @AntoVitiello: #Ibrahimovic a Radio105: 'Se vincessi con questa squadra mi darebbe più soddisfazione di dieci anni fa. E' Ibra che decid… - bandito_1899 : RT @AntoVitiello: #Ibrahimovic a Radio105: 'Se vincessi con questa squadra mi darebbe più soddisfazione di dieci anni fa. E' Ibra che decid… - Danielee1899 : RT @AntoVitiello: #Ibrahimovic a Radio105: 'Se vincessi con questa squadra mi darebbe più soddisfazione di dieci anni fa. E' Ibra che decid… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Ibrahimovic

L'attaccante del, Zlatan, ha parlato a Radio 105 e ha parlato del suo presente in rossonero e del futuro. Ecco le sue parole: 'Ho fiducia in tutto quello che sto facendo. Quanto andrò avanti non lo ...Commenta per primo 'Se torno presto? Questo è sicuro'. Zlatanconferma che il rientro in campo, dopo lo stop per la sofferenza al tendine d'Achille, è più vicino. L'attaccante del, ospite di 'Mi Casa' su Radio 105 , ha spiegato: 'Ho fiducia in ...L'infiammazione al tendine d'Achille continua a tormentare Zlatan Ibrahimovic che sarà costretto a saltare anche il match di domani sera contro la Salernitana. Secondo quanto riportato da La Gazzetta ...Ibrahimovic ha grande voglia di tornare ad aiutare il Milan e non sa cosa ne sarà del suo futuro ancora: lancia un’ipotesi però. C’è incertezza su quando Zlatan Ibrahimovic potrà tornare ad allenarsi ...