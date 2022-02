Migranti | Biden smonta la legge di Trump contro i più poveri

(Di sabato 19 febbraio 2022) L’amministrazioneha dichiarato di avere in progetto una nuova norma per eliminare gli ostacoli che incontrano iche richiedono la carta verde, il permesso di lavoro e residenza permanente negli Stati uniti, e che allo stesso tempo fanno ricorso a sussidi economici o ad altri aiuti governativi di welfare. Piano che segna un cambiamento di rotta rispetto a quello intrapreso nel 2019 dall’amministrazione, che aveva modificato una regola decennale al fine di rendere più difficile ottenere uno … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

L'amministrazione Biden ha dichiarato di avere in progetto una nuova norma per eliminare gli ostacoli che incontrano i migranti che richiedono la carta verde, il permesso di lavoro e residenza ... aggiungendosi all'ondata di rifugiati e migranti economici contro cui ormai l'Unione Europea ha sviluppato una lotta cronica. All'inizio di questa settimana L'Emirato Islamico ha avvertito che se il ...