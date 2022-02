Michelle Impossible, dopo il bacio tra Eros e Michelle, Tomaso Trussardi ha una reazione durissima sui social (Di venerdì 18 febbraio 2022) Negli ultimi giorni non si è fatto altro che parlare di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. I due ex coniugi sul palco della nuova trasmissione condotta dalla Hunziker ovvero ‘Michelle Impossible’ si sono mostrati molto complici ed affiatati. E proprio questa loro complicità ha fatto sognare i telespettatori ma allo stesso tempo sembrerebbe aver ferito qualcuno. Di chi stiamo parlando? Dell’ex marito della bella Michelle ovvero Tomaso Trussardi il cui gesto fatto nelle scorse ore sta facendo tanto discutere. Grande complicità tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti E’ andata in onda lo scorso mercoledì 16 febbraio 2022 su Canale 5 la prima puntata di ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 18 febbraio 2022) Negli ultimi giorni non si è fatto altro che parlare diHunziker edRamazzotti. I due ex coniugi sul palco della nuova trasmissione condotta dalla Hunziker ovvero ‘’ si sono mostrati molto complici ed affiatati. E proprio questa loro complicità ha fatto sognare i telespettatori ma allo stesso tempo sembrerebbe aver ferito qualcuno. Di chi stiamo parlando? Dell’ex marito della bellaovveroil cui gesto fatto nelle scorse ore sta facendo tanto discutere. Grande complicità traHunziker edRamazzotti E’ andata in onda lo scorso mercoledì 16 febbraio 2022 su Canale 5 la prima puntata di ...

