Michelle Hunziker scatenata, baci in tv con Eros Ramazzotti e Ilary Blasi: «Sei matta? Hai messo anche la…» (Di venerdì 18 febbraio 2022) Un bacio al suo ex marito Eros Ramazzotti, che le dedica anche una canzone che la fa commuovere, e uno all’ospite amica e collega Ilary Blasi. Michelle Hunziker, da poco separata da Tomaso Trussardi, nel suo programma “Michelle Impossibile” su Canale Cinque non ha risparmiato soprese ed emozioni. Michelle Hunizker scatenata, baci in tv con Eros Ramazzotti Grandi emozioni a “Michelle Impossibile”, il programma condotto da Michelle Hunziker su Canale Cinque. Sul palco infatti è arrivato l’ex marito, Eros Ramazzotti, con cui la showgirl è stata legata per oltre dieci ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 18 febbraio 2022) Uno al suo ex marito, che le dedicauna canzone che la fa commuovere, e uno all’ospite amica e collega, da poco separata da Tomaso Trussardi, nel suo programma “Impossibile” su Canale Cinque non ha risparmiato soprese ed emozioni.Hunizkerin tv conGrandi emozioni a “Impossibile”, il programma condotto dasu Canale Cinque. Sul palco infatti è arrivato l’ex marito,, con cui la showgirl è stata legata per oltre dieci ...

