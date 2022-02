Michelle Hunziker bacia Erosa Ramazzotti, Tomaso Trussardi l’ha presa malissimo. Il suo gesto sconvolge i fan. “Tremendo” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Se Michelle Hunziker bacia Eros Ramazzotti durante il suo one woman show facendo letteralmente impazzire il pubblico italiano, è ovvio che gli amanti del gossip siano andati a sbirciare la reazione di Tomaso Trussardi. Che è arrivata super puntuale. La bella show girl sta sicuramente vivendo un periodo difficile dal punto di vista sentimentale: chiudere un matrimonio è pur sempre una sconfitta, soprattutto quando da questo amore sono nate due figlie, Sole e Celeste, che adesso dovranno subirne le ovvie conseguenze. Ma sembra che la donna stia riuscendo a far confluire tutto perfettamente sul suo lavoro. Non poteva esserci periodo migliore per la separazione di Michelle Hunziker. Il suo divorzio ha infiammato il gossip al punto che gli ascolti del suo ... Leggi su cityroma (Di venerdì 18 febbraio 2022) SeErosdurante il suo one woman show facendo letteralmente impazzire il pubblico italiano, è ovvio che gli amanti del gossip siano andati a sbirciare la reazione di. Che è arrivata super puntuale. La bella show girl sta sicuramente vivendo un periodo difficile dal punto di vista sentimentale: chiudere un matrimonio è pur sempre una sconfitta, soprattutto quando da questo amore sono nate due figlie, Sole e Celeste, che adesso dovranno subirne le ovvie conseguenze. Ma sembra che la donna stia riuscendo a far confluire tutto perfettamente sul suo lavoro. Non poteva esserci periodo migliore per la separazione di. Il suo divorzio ha infiammato il gossip al punto che gli ascolti del suo ...

Advertising

RadioItalia : Quanti ?? per Eros e Michelle? Eros è stato ospite durante la prima serata del programma dell’ex moglie “Michelle… - MediasetPlay : Michelle e Aurora ?? #MichelleImpossible @m_hunziker - MediasetPlay : “È tutta felicità che ti sei negata in questi anni” ???? Frappe per Michelle… da Michela Giraud! #MichelleImpossible… - infoitcultura : Tomaso Trussardi, la profonda delusione dopo lo show di Michelle Hunziker: 'Non me lo doveva fare…' - infoitcultura : Tomaso Trussardi e il gesto sui social: ha smesso di seguire Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti -