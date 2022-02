Michela non ce l’ha fatta. Morta a 49 anni per una grave malattia, la stessa che uccise il padre (Di venerdì 18 febbraio 2022) Una grave malattia ha ucciso nelle scorse ore Michela Micheletti, una donna di 49 anni che ha lasciato nel dolore più profondo Lucca e Piana. La 49enne era molto nota nella città toscana e tutti sapevano che stava combattendo come una leonessa contro una tremenda patologia, che ora se l’è portata vita per sempre. Il male era stato scoperto quasi due anni fa e il destino ha voluto che morisse come il suo papà Dino, che cinque anni fa era spirato proprio a causa della medesima malattia. Michela Micheletti era colei che gestiva la concessionaria di auto ‘Volkswagen Micheletti&Manzoni’ nella frazione di Guamo, situata a Capannori, in provincia di Lucca. Questa attività commerciale era stata avviata dal padre della 49enne in via ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) Unaha ucciso nelle scorse oreMicheletti, una donna di 49che ha lasciato nel dolore più profondo Lucca e Piana. La 49enne era molto nota nella città toscana e tutti sapevano che stava combattendo come una leonessa contro una tremenda patologia, che ora se l’è portata vita per sempre. Il male era stato scoperto quasi duefa e il destino ha voluto che morisse come il suo papà Dino, che cinquefa era spirato proprio a causa della medesimaMicheletti era colei che gestiva la concessionaria di auto ‘Volkswagen Micheletti&Manzoni’ nella frazione di Guamo, situata a Capannori, in provincia di Lucca. Questa attività commerciale era stata avviata daldella 49enne in via ...

