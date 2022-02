“Mia figlia potrebbe essere già gelosa della sorellina in arrivo?” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Salve, ho una bimba di quasi tre anni e la seconda è in arrivo. Da quando il pancione è ben visibile mia figlia non si stacca un attimo da me: vuole stare sempre in braccio, non vuole andare dai nonni e fa un sacco di capricci con il papà. potrebbe essere già gelosa della sorellina? Ultimamente sto facendo molta fatica a gestirla. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 18 febbraio 2022) Salve, ho una bimba di quasi tre anni e la seconda è in. Da quando il pancione è ben visibile mianon si stacca un attimo da me: vuole stare sempre in braccio, non vuole andare dai nonni e fa un sacco di capricci con il papà.già? Ultimamente sto facendo molta fatica a gestirla. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

Advertising

RobertoBurioni : In ogni caso, come dice giustamente l'amico @ProfLopalco, se ci fosse un vaccino sicuro in grado di proteggere dai… - RobertoBurioni : Il 15 dicembre 2021 è stato approvato il vaccino per i bambini dai 5 ai 12 anni. il 18 dicembre ho vaccinato mia fi… - giudith95 : RT @startwoooork: LA BENEFICENZA CHE STA FACENDO MIA FIGLIA MIO DIO IL SUO GRANDE CUORE - brug71 : RT @AlbertoContri: Prof. Frajese: «Mia figlia non la farò mai vaccinare. Da padre non la inserisco in una sperimentazione a fronte di un be… - miik3w : @saccoapelo noi siamo sorelle, sei mia figlia e la mia crush -