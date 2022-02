Meteo venerdì: Italia ostaggio dell’anticiclone sub tropicale, ma con qualche disturbo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. La cellula di alta pressione che è tornata a occupare il Mediterraneo è il frutto di una notevole dinamicità atmosferica che si esprime sul centro nord Europa attraverso l’azione di una potente tempesta atlantica, Dudley cui ne seguirà un’altra a breve distanza. Questi cicloni che si susseguono alle medie e alte latitudini riescono a trascinare con velocità anche le relative alte pressioni che gli stanno a sud, una di queste è al momento sulla Penisola Iberica ma si sposta molto velocemente verso levante e ci attraverserà tra oggi e la giornata di sabato lasciandosi alle spalle un lieve calo barico. Calo barico che si avvertirà già nella giornata di venerdì. Tempo stabile e nel complesso soleggiato dunque ma non senza disturbi e persino qualche isolata precipitazione in attesa di ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 18 febbraio 2022) PrevisioniSITUAZIONE. La cellula di alta pressione che è tornata a occupare il Mediterraneo è il frutto di una notevole dinamicità atmosferica che si esprime sul centro nord Europa attraverso l’azione di una potente tempesta atlantica, Dudley cui ne seguirà un’altra a breve distanza. Questi cicloni che si susseguono alle medie e alte latitudini riescono a trascinare con velocità anche le relative alte pressioni che gli stanno a sud, una di queste è al momento sulla Penisola Iberica ma si sposta molto velocemente verso levante e ci attraverserà tra oggi e la giornata di sabato lasciandosi alle spalle un lieve calo barico. Calo barico che si avvertirà già nella giornata di. Tempo stabile e nel complesso soleggiato dunque ma non senza disturbi e persinoisolata precipitazione in attesa di ...

Agenzia_Ansa : Meteo: sole e temperature miti fino a venerdì 18 febbraio, weekend variabile. Febbraio di stampo primaverile #ANSA - ilfaroonline : Meteo venerdì: Italia ostaggio dell’anticiclone sub tropicale, ma con qualche disturbo - muoversintoscan : #meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi, venerdì #18febbraio, in #Toscana. A cura del @flash_meteo - RSD_studiodelta : ?????? Previsioni #Meteo #ARPAE Emilia-Romagna di oggi, venerdì 18 febbraio 2022 ?? - iltirreno : Buongiorno dal #Tirreno, ecco le previsioni meteo per oggi, venerdì 18 febbraio, a cura di Consorzio LaMMA Stato de… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo venerdì Assaggio di primavera in Romagna In sintesi ci attende un venerdì 18 febbraio prevalentemente soleggiato, salvo la presenza di nubi ... Roberto Nanni Tecnico Meteorologo Certificato e divulgatore scientifico AMPRO Meteo ...

Ritrovato un granchio 'alieno' nelle acque liguri ... venerdì 18 febbraio, la seconda edizione della scuola per formare i funzionari e i rappresentanti ... Read More Meteo Meteo variabile weekend, poi 7 giorni di primavera 17 Febbraio 2022 Un accenno di ...

