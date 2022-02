Meret-Napoli: pronto il rinnovo, la prossima settimana è decisiva (Di venerdì 18 febbraio 2022) Strada in discesa per il rinnovo di Alex Meret. Il club di Aurelio De Laurentiis punta su Alex Meret, pronto il rinnovo per l’estremo difensore … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 18 febbraio 2022) Strada in discesa per ildi Alex. Il club di Aurelio De Laurentiis punta su Alexilper l’estremo difensore … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

