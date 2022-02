Meret decisivo a Barcellona: Chiariello difende il portiere (Di venerdì 18 febbraio 2022) Umberto Chiariello, noto giornalista campano, tramite un tweet ha espresso un giudizio favorevole riguardo la partita contro il Barcellona del portiere azzurro Alex Meret. Difatti, l’estremo difensore azzurro è finito nel mirino della critica a causa delle sue prestazioni poco convincenti dell’ultimo periodo. Tuttavia, il portiere, campione d’Europa, fino a questo momento non ha trovato molto spazio e dunque il mancato utilizzo ha sicuramente influito sulle prestazioni sportive del ragazzo. Per chi non vuole capire o vedere… https://t.co/DX2LR9JIY4— Umberto Chiariello (@Chiariello CS) February 18, 2022 Chiariello difende Meret: “Per chi non vuole capire” Umberto Chiariello, dunque, ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 18 febbraio 2022) Umberto, noto giornalista campano, tramite un tweet ha espresso un giudizio favorevole riguardo la partita contro ildelazzurro Alex. Difatti, l’estremo difensore azzurro è finito nel mirino della critica a causa delle sue prestazioni poco convincenti dell’ultimo periodo. Tuttavia, il, campione d’Europa, fino a questo momento non ha trovato molto spazio e dunque il mancato utilizzo ha sicuramente influito sulle prestazioni sportive del ragazzo. Per chi non vuole capire o vedere… https://t.co/DX2LR9JIY4— Umberto(@CS) February 18, 2022: “Per chi non vuole capire” Umberto, dunque, ...

Ultime Notizie dalla rete : Meret decisivo Barcellona - Napoli, le pagelle di CM: Zielinski ci prova, Fabián giganteggia. Fernan Torres pareggia ma sbaglia clamorosamente Napoli: Meret 6 : si prende qualche rischio nel gioco con i piedi ma è efficace. Pulito e attento ... Elmas 6 : strappo decisivo al 29', quando si inserisce, con una finta manda a vuoto l'avversario e ...

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA NAPOLI/ Diretta tv: Osimhen convocato ma in dubbio ... e il portiere che potrebbe stavolta essere Alex Meret, anche se con Luciano Spalletti le cose non ...dal girone di Champions (non riuscendo a battere il Benfica in casa nel match decisivo) e dopo una ...

Meret decisivo a Barcellona: Chiariello difende il portiere SpazioNapoli Top e flop della difesa azzurra nella serata del Camp Nou Meret 6,5 -Sul primo palleggio, perde l’orientamento. Ma quando Nico gli arriva addosso, ha i guantoni pronti. Il colpo di reni finale su Dembelé è decisivo. Di Lorenzo 6,5 -Va (poco) e poi torna, ...

Meret-Napoli: pronto il rinnovo, la prossima settimana è decisiva Strada in discesa per il rinnovo di Alex Meret. Il club di Aurelio De Laurentiis punta su Alex Meret, pronto il rinnovo per l’estremo difensore azzurro. Ecco quanto riporta Tuttomercatoweb: “Meret ha ...

