Medici morti di Covid, il Governo istituisce un fondo di 15 milioni di euro. Speranza: “È un giusto riconoscimento che l’Italia deve a chi ha svolto il proprio lavoro per tutelare la salute di tutti” (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Abbiamo approvato un fondo di 15 milioni per i sanitari deceduti per il Covid 19”. È quanto ha annunciato, nel corso della conferenza stampa di questa sera (qui il video) il premier, Mario Draghi. Medici morti, Speranza: “È un giusto riconoscimento che l’Italia deve a chi ha svolto il proprio lavoro per tutelare la salute di tutti noi” “Abbiamo stanziato 15 milioni di euro per le famiglie dei professionisti sanitari che hanno perso la vita a causa del Covid. È un giusto riconoscimento che l’Italia ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Abbiamo approvato undi 15per i sanitari deceduti per il19”. È quanto ha annunciato, nel corso della conferenza stampa di questa sera (qui il video) il premier, Mario Draghi.: “È unchea chi hailperladinoi” “Abbiamo stanziato 15diper le famiglie dei professionisti sanitari che hanno perso la vita a causa del. È unche...

Advertising

CarloVerdelli : Dagli osanna all’oblio. Il Senato ha bocciato la proposta di un fondo per le famiglie dei medici morti sul fronte C… - fattoquotidiano : Niente ristori per i medici morti di Covid, gli Ordini: “La politica li chiamava eroi, li ha già dimenticati”. I ra… - myrtamerlino : Il Senato blocca la proposta di un fondo per i familiari dei #medici, finora 369,morti di #Covid.Celebrati con fras… - Pietro53487540 : @ProfDraghi - buona sera , con questa decisione di fare soldi a medici e infermieri morti per causa del covid-19 e… - paolabinetti : ? 15 milioni per famiglie medici morti a causa della pandemia ??Qualche giorno fa ho presentato emendamento che a… -