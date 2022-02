Maturità e scuola-lavoro, gli studenti in piazza in tutta Italia: “Vogliamo essere rispettati, Bianchi dimettiti” [VIDEO RACCONTO] (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nuove manifestazioni sono previste in più di 40 città Italiane. Al centro della protesta ci sono soprattutto l’alternanza scuola-lavoro e, più genericamente, tutte le situazioni in cui gli studenti iniziano a lavorare come parte del loro progetto formativo. L'articolo Maturità e scuola-lavoro, gli studenti in piazza in tutta Italia: “Vogliamo essere rispettati, Bianchi dimettiti” VIDEO RACCONTO . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nuove manifestazioni sono previste in più di 40 cittàne. Al centro della protesta ci sono soprattutto l’alternanzae, più genericamente, tutte le situazioni in cui gliiniziano a lavorare come parte del loro progetto formativo. L'articolo, gliinin: “

Agenzia_Ansa : Scuola: oggi manifestazioni in oltre 40 città. Iniziative contro l'alternanza con il lavoro e la nuova maturità… - TanganelliAnna : Maturità e scuola-lavoro, gli studenti manifestano in tutta Italia: “Vogliamo essere rispettati, Bianchi dimettiti”… - Sertan82589770 : Tutti contro il PD che ha promosso l'alternanza scuola-lavoro, il clima di terrore COVID, vaccini, chiusure discote… - orizzontescuola : Maturità e scuola-lavoro, gli studenti in piazza in tutta Italia: “Vogliamo essere rispettati, Bianchi dimettiti” [… - quotidianopiem : Migliaia di studenti in piazza a Torino contro la scuola-lavoro e gli scritti alla maturità -