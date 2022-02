Mattino 5, Federica Panicucci si concentra su Delia Duran: “L’ho vista provata” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Questa mattina è andata in onda una nuova puntata di Mattino 5. Tra gli argomento più discussi c’è stato il triangolo amoroso tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge che, da mesi, non smette di sorprendere gli spettatori del Grande Fratello Vip. Federica Panicucci ha commentato alcuni video, soffermandosi in particolare su uno scambio di effusioni tra l’attore e la modella venezuelana. Inoltre, ha dato anche un consiglio ad Alex Belli. Mattino 5, Federica Panicucci dice la sua su Delia Duran I veri protagonisti di questa sesta edizione del GF Vip sono Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Con i rientro dell’attore nella casa, le dinamiche sono di nuovo cambiate. ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 18 febbraio 2022) Questa mattina è andata in onda una nuova puntata di5. Tra gli argomento più discussi c’è stato il triangolo amoroso tra Alex Belli,e Soleil Sorge che, da mesi, non smette di sorprendere gli spettatori del Grande Fratello Vip.ha commentato alcuni video, soffermandosi in particolare su uno scambio di effusioni tra l’attore e la modella venezuelana. Inoltre, ha dato anche un consiglio ad Alex Belli.5,dice la sua suI veri protagonisti di questa sesta edizione del GF Vip sono Alex Belli, Soleil Sorge e. Con i rientro dell’attore nella casa, le dinamiche sono di nuovo cambiate. ...

