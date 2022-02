Masterchef Italia 11 | l' intervista ai concorrenti eliminati Elena e Federico

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 18 febbraio 2022) L'aidi11,, che ci hanno parlato della loro esperienza nel programma e dei loro progetti per il futuro. È andata in onda la decima puntata di11, il cooking show più amato daglini, prodotto da Endemol Shine Italy e trasmesso ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (ma disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW). La finale è ormai dietro l'angolo e ogni nuova puntata vede l'eliminazione ditra i più amati e preparati: ieri a lasciare il programma è stata primaMorlacchi, l'estrosa casalinga di Lido Adriano, che non ha superato l'Invention a cui hanno partecipato ...