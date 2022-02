Mario Draghi tra Putin e Zelenski: al tavolo della trattativa, ma senza bazooka (Di venerdì 18 febbraio 2022) «Échec», fallimento. Come definire, altrimenti, il ritiro delle truppe francesi dal Mali annunciato ieri dall'inquilino dell'Eliseo Emmanuel Macron e la conseguente fine dell'operazione Barkhane, lanciata nel 2013 dal suo predecessore François Hollande per contrastare il terrorismo islamico e perla quale sono morti 53 soldati della République. «Il ritiro pietoso dal Mali è il simbolo del fallimento del duo Hollande-Macron», ha reagito il leader della France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, parlando di un «disastro ampiamente prevedibile» che ha mandato «in rovina» il Paese africano. Per Valérie Pécresse, candidata dei Républicains alle pre sidenziali, il ritiro da Bamako dei francesi assomiglia molto alla fuga da Kabul degli americani, anche se Macron respinge la nozione di «fallimento». «Cosa sarebbe successo nel 2013 se la Francia non avesse ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) «Échec», fallimento. Come definire, altrimenti, il ritiro delle truppe francesi dal Mali annunciato ieri dall'inquilino dell'Eliseo Emmanuel Macron e la conseguente fine dell'operazione Barkhane, lanciata nel 2013 dal suo predecessore François Hollande per contrastare il terrorismo islamico e perla quale sono morti 53 soldatiRépublique. «Il ritiro pietoso dal Mali è il simbolo del fallimento del duo Hollande-Macron», ha reagito il leaderFrance insoumise, Jean-Luc Mélenchon, parlando di un «disastro ampiamente prevedibile» che ha mandato «in rovina» il Paese africano. Per Valérie Pécresse, candidata dei Républicains alle pre sidenziali, il ritiro da Bamako dei francesi assomiglia molto alla fuga da Kabul degli americani, anche se Macron respinge la nozione di «fallimento». «Cosa sarebbe successo nel 2013 se la Francia non avesse ...

