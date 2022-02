Mario Biondi torna con “Romantic”, il nuovo album dell’artista (Di venerdì 18 febbraio 2022) Mario Biondi è tra i cantanti più apprezzati del panorama musicale italiano. Quel suo timbro dalle tonalità black che da sempre lo contraddistingue e si mescola alla perfezione con le note soul dei suoi brani si sono sempre rivelati la carta vincente della sua notorietà. E dopo aver festeggiato i 50 anni di carriera lo scorso anno con un nuovo album, quest’anno l’artista musicale ha intenzione di regalare al suo pubblico un nuovo progetto. Qualche giorno fa, infatti, Mario Biondi ha annunciato attraverso il suo profilo Instagram l’uscita di un nuovo album, prevista per il prossimo 18 marzo. Romantic è il nome del suo nuovo progetto che conterrà le più apprezzate cover del panorama nazionale e ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 18 febbraio 2022)è tra i cantanti più apprezzati del panorama musicale italiano. Quel suo timbro dalle tonalità black che da sempre lo contraddistingue e si mescola alla perfezione con le note soul dei suoi brani si sono sempre rivelati la carta vincente della sua notorietà. E dopo aver festeggiato i 50 anni di carriera lo scorso anno con un, quest’anno l’artista musicale ha intenzione di regalare al suo pubblico unprogetto. Qualche giorno fa, infatti,ha annunciato attraverso il suo profilo Instagram l’uscita di un, prevista per il prossimo 18 marzo.è il nome del suoprogetto che conterrà le più apprezzate cover del panorama nazionale e ...

