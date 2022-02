Marcell Jacobs: “Lavoro sulla partenza, sono pesante allo sparo. Agli Assoluti non penserò al tempo” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Marcell Jacobs si è imposto sui 60 metri al Meeting di Lievin, tappa del World Indoor Tour di atletica leggera andata in scena nella località francese. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha dettato legge con grande autorevolezza, vincendo la gara col tempo di 6.50. Si tratta del terzo successo consecutivo in questo avvio di stagione per il velocista lombardo, che aveva già fatto festa a Berlino e Lodz nelle ultime due settimane. Dopo essere stato assente per sei mesi dalla pista in seguito alla doppia apoteosi di Tokyo, il rientro è stato decisamente interessante. Impressiona la costanza a livello cronometrico, visto che ha concluso le tre finali rispettivamente in 6.51, 6.49, 6.50. Un tris di assoluto spessore per il nostro portacolori, anche se sperava di migliorare il suo record italiano (6.47) e di avvicinarsi al record europeo ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022)si è imposto sui 60 metri al Meeting di Lievin, tappa del World Indoor Tour di atletica leggera andata in scena nella località francese. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha dettato legge con grande autorevolezza, vincendo la gara coldi 6.50. Si tratta del terzo successo consecutivo in questo avvio di stagione per il velocista lombardo, che aveva già fatto festa a Berlino e Lodz nelle ultime due settimane. Dopo essere stato assente per sei mesi dalla pista in seguito alla doppia apoteosi di Tokyo, il rientro è stato decisamente interessante. Impressiona la costanza a livello cronometrico, visto che ha concluso le tre finali rispettivamente in 6.51, 6.49, 6.50. Un tris di assoluto spessore per il nostro portacolori, anche se sperava di migliorare il suo record italiano (6.47) e di avvicinarsi al record europeo ...

